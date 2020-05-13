Сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки наркотиков в столицу региона.
"В ходе оперативных мероприятий в Емельяновском районе полицейские остановили автомобиль Nissan March под управлением ранее судимого жителя Красноярска 1987 года рождения. Во время проверки в транспортном средстве был обнаружен черный полимерный пакет, внутри которого находились свертки с брикетами вещества темного цвета в количестве 552 штук", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Проведенное исследование показало, что изъятые брикеты — это гашиш общей массой более 600 граммов. Наркотик был заранее расфасован, упакован и подготовлен к продаже.
В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной перевозке и сбыте наркотиков. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Брянске полицейские перекрыли канал поставки героина в места лишения свободы.
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