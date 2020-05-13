У жителя Красноярска изъяли более полукилограмма гашиша

Сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки наркотиков в столицу региона.

"В ходе оперативных мероприятий в Емельяновском районе полицейские остановили автомобиль Nissan March под управлением ранее судимого жителя Красноярска 1987 года рождения. Во время проверки в транспортном средстве был обнаружен черный полимерный пакет, внутри которого находились свертки с брикетами вещества темного цвета в количестве 552 штук", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Проведенное исследование показало, что изъятые брикеты — это гашиш общей массой более 600 граммов. Наркотик был заранее расфасован, упакован и подготовлен к продаже.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной перевозке и сбыте наркотиков. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Брянске полицейские перекрыли канал поставки героина в места лишения свободы.