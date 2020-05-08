СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Ленобласти

Трехлетняя девочка получила рваные раны лица и был госпитализирована.

Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области после проведения проверки возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Доследственная проверка была назначена после сообщений в местных сми о том, что в деревне Белое Лужского района Ленобласти собака напала на трехлетнюю девочку, которая гуляла со своей сестрой.

"Следствием установлено, что неустановленные лица, которые зная, что в деревне Белое Лужского района находится безнадзорная собака, не предприняли мер к отлову и дальнейшему помещению собаки в специализированное учреждение, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 3-летней девочки, которая была госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями в виде множественных укушенных ран лица", — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Сотрудники СК установят все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК проверит, прочему в Ленинградской области ветерану войны отказали в получении жилья.