Новосибирский предприниматель задолжал работникам 72 млн рублей

Бывшего руководителя крупной транспортной организации будут судить за злоупотребление полномочиями и невыплату заплаты сотрудникам предприятия.

"По версии следствия, в 2018 году директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью "РАТЭК" не выплатил 1741 работнику заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты (премии, пособия, компенсации за неиспользованный отпуск) на сумму свыше 72 миллионов рублей. При этом на счетах компании имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства, однако они расходовались на иные цели", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, с 2013 года по август 2018 года обвиняемый изъял из кассы компании более 68 миллионов рублей, которые потратил лично на себя вместо того, чтобы рассчитаться с сотрудниками.

С целью обеспечения возмещения причиненного преступлением вреда на имущество обвиняемого наложен арест, добавили в прокуратуре.

Уголовное дело в ближайшее время будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что бывшего замминистра природных ресурсов Чувашии обвиняют в двух эпизодах злоупотребления служебными полномочиями.