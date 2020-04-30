В суд передано дело замминистра природных ресурсов Чувашии

Первого замминистра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

По мнению следствия, чиновник, который в соответствии с должностью должен был экологию защищать, на самом деле нанес природе региона серьезный ущерб.

К примеру, следствие выяснило, что замминистра, достоверно зная, что на лесном участке, отнесенном к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, в силу требований закона проведение рубки деревьев запрещено, тем не менее дал разрешение одной из коммерческих организаций добывать там песок.

Заодно предприятие произвело сплошную рубку расположенного на участке леса.

Ущерб составил более 15,5 миллионов рублей

Он же в июле-августе 2017 года в городе Чебоксары дал разрешение на добычу песка еще одной организации с истекшей лицензией. В результате чего компания незаконно добыла ресурсов на пять с лишним миллионов рублей.

"По ходатайству следователя подозреваемый временно отстранен от занимаемой должности. Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике совместно с органами прокуратуры и контрольно-надзорными органами принимаются меры по возмещению причиненного материального ущерба", — сообщили в пресс-службе СК Рф.

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