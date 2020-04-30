Первого замминистра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий.
По мнению следствия, чиновник, который в соответствии с должностью должен был экологию защищать, на самом деле нанес природе региона серьезный ущерб.
К примеру, следствие выяснило, что замминистра, достоверно зная, что на лесном участке, отнесенном к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, в силу требований закона проведение рубки деревьев запрещено, тем не менее дал разрешение одной из коммерческих организаций добывать там песок.
Заодно предприятие произвело сплошную рубку расположенного на участке леса.
Он же в июле-августе 2017 года в городе Чебоксары дал разрешение на добычу песка еще одной организации с истекшей лицензией. В результате чего компания незаконно добыла ресурсов на пять с лишним миллионов рублей.
"По ходатайству следователя подозреваемый временно отстранен от занимаемой должности. Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике совместно с органами прокуратуры и контрольно-надзорными органами принимаются меры по возмещению причиненного материального ущерба", — сообщили в пресс-службе СК Рф.
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