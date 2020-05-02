Неизвестный вломился в МФЦ в Зюзино

Житель Москвы попытался проникнуть в центр госуслуг в районе Зюзино. Обнаружив, что центр закрыт на карантин, мужчина разбил стекла и вырвал входную дверь, после чего спешно скрылся. Об этом пишет РИА "Новости".

"Неизвестный мужчина пытался попасть в центр госуслуг района Зюзино, закрытый на время режима самоизоляции. При этом он вел себя крайне агрессивно: разбил стекло и вырвал входную дверь, после чего скрылся", — рассказали в пресс-службе центров госуслуг "Мои документы".

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.