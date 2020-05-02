В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили о затоплении и взрыве дамбы на водохранилище.
Ранее МЧС сообщало, что в результате сильного дождя 1 мая в 5:55 (3:55 мск) произошел взрыв одной из банд Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично контролировал ликвидацию последствий затопления.
"К этому моменту стало известно и о пострадавших в результате наводнения: 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. По данным пресс-службы, медосмотр был проведен для 17,3 тысячи человек.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.