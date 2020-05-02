В Узбекистане при взрыве дамбы пострадали люди

В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили о затоплении и взрыве дамбы на водохранилище.

Ранее МЧС сообщало, что в результате сильного дождя 1 мая в 5:55 (3:55 мск) произошел взрыв одной из банд Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично контролировал ликвидацию последствий затопления.