Саратовская чиновница ушла в отставку из-за “золотых” масок

Руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева ушла в отставку после скандала с закупкой партии медицинских масок по 425 рублей за штуку.

Как сообщает информационный ресурс правительства Саратовской области, губернатор Валерий Радаев подписал постановление об увольнении чиновницы с должности по собственному желанию.

Напомним, что информация о закупке поистине "золотых" медицинских масок по цене 425 рублей за штуку, появилась на сайте госзакупок 28 апреля. В общей сложности за счет бюджета планировалось приобрести 10 тысяч одноразовых нестерильных масок.

Обращение в прокуратуру с просьбой проверить эту информацию направил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который был избран в Госдуму именно от Саратовской области.

Позже стало известно, что прокуратура добилась отмены закупок медицинских масок по такой цене.

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