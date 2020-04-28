Житель Якутии промышлял кражей авиационного топлива

В Якутии будут судить 45-летнего жителя Среднеколымского района, который воровал со склада бочки с авиационным топливом.

Житель Якутии на протяжении долгого времени занимался кражей авиационного топлива.

Обвиняемый нашел лазейку на территорию склада, принадлежащего местному предпринимателю, и регулярно наведывался туда за добычей. Добычей было авиационное топливо, которое он похищал прямо вместе с бочками.

"Всего он похитил 13 двухсотлитровых бочек с топливом общей стоимостью 377 тысяч рублей. Похищенное обвиняемый сбывал жителям Среднеколымского района, которые не были осведомлены о его преступных действиях", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На время следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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