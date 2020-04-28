В Воронеже мошенница обманула стариков на миллион рублей

В полицию Воронежа обратилась 89-летняя пенсионерка и рассказала, что ее обманула незнакомая женщина.

Как выяснилось, мошенница подошла к пожилой женщине на улице и рассказала, что ее внук попал в серьезное ДТП. Якобы он сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице и ему нужна срочная и дорогостоящая операция.

Пенсионерка отдала мошеннице 130 тысяч рублей на оплату операции и только после того, как злоумышленница скрылась, позвонила внуку и выяснила, что с ним все в порядке.

"Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Воронежу установили личность и местонахождение подозреваемой. Оперативники прибыли по месту жительства злоумышленницы, где она и была задержана. В ходе обыска, проведенного в съемной квартире, полицейские изъяли похищенные у одной из потерпевших 130 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время зарегистрировано восемь фактов мошенничества в отношении пенсионеров, совершенных задержанной. Причиненный потерпевшим ущерб составил более миллиона рублей, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании на Кубани бригады "черных лесорубов", которые уничтожили леса на 25 миллионов рублей.