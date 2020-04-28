В Краснодарском крае за незаконную вырубку лесов в Туапсинском районе задержано восемь человек.
Организованная группа "черных лесорубов", не имея никаких разрешительных документов, в течение месяца рубила лес на территории Дефановского и Джубгского лесничеств Туапсинского района.
"В декабре 2019 года полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 8 фигурантов. Установлено, что они вырубили 147 дубов и ясеней. Ущерб составил более 25,5 млн рублей. Спиленные деревья, изъятые в ходе предварительного следствия, переданы на ответственное хранение", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С целью возмещения ущерба был наложен арест на три грузовых автомобиля и два трактора, принадлежавших обвиняемым.
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Туапсинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу", — добавила представитель ведомства.
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