“Черные лесорубы” на Кубани уничтожили леса на 25 млн рублей

В Краснодарском крае за незаконную вырубку лесов в Туапсинском районе задержано восемь человек.

Организованная группа "черных лесорубов", не имея никаких разрешительных документов, в течение месяца рубила лес на территории Дефановского и Джубгского лесничеств Туапсинского района.

В дальнейшем добытая древесина реализовывалась деревообрабатывающим предприятиям

"В декабре 2019 года полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 8 фигурантов. Установлено, что они вырубили 147 дубов и ясеней. Ущерб составил более 25,5 млн рублей. Спиленные деревья, изъятые в ходе предварительного следствия, переданы на ответственное хранение", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С целью возмещения ущерба был наложен арест на три грузовых автомобиля и два трактора, принадлежавших обвиняемым.

"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Туапсинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу", — добавила представитель ведомства.

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