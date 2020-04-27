Житель Татарстана убил бывшую жену и двоих детей

Жителя города Менделеевска обвиняют в убийстве троих человек, в том числе маленького ребенка.

По статье "Убийство двух и более лиц" обвиняется 41-летний житель города Менделеевска Республики Татарстан.

Как выяснило следствие, преступление произошло 3 декабря 2019 года. Пьяный мужчина пришел в квартиру одного из домов по улице Юбилейной в Менделеевске. Там он нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну.

Потом разыскал в спальне еще одного 12-летнего пасынка и его тоже несколько раз ударил ножом.

"Решив, что ребенок скончался, он написал записку, в которой сообщил, что собирается свести счеты с жизнью, после чего закрыл дверь квартиры и ушел. В этот момент раненый мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов женщина и юноша были мертвы, младший мальчик скончался по дороге в больницу", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Свести счеты с жизнью убийца не успел, а возможно, и не собирался. Его вскоре задержали сотрудники полиции. Мужчина признался, что совершил преступление на почве ревности.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточнили в СК РФ.

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