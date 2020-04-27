Шесть мужчин скончались, выпив жидкость, найденную на свалке

В Следственном комитете по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смертельного отравления шестерых мужчин.

По данным следствия, инцидент произошел 21 апреля 2020 года.

"Семеро мужчин, которые работали на сортировке мусора и проживали на территории полигона твердых бытовых отходов в городе Черепаново Новосибирской области, нашли пятилитровую пластиковую емкость с жидкостью и выпили ее. Шесть мужчин, употребивших не установленную в настоящее время жидкость, скончались, а один находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей", — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-химическая экспертиза изъятой жидкости. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

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