При взрыве газа в Новосибирске пострадали три человека

Взрыв газа произошел во время выполнения сварочных работ в одном из гаражных комплексов Кировского района Новосибирска. Три человека госпитализированы.

"Сообщение поступило в 10:39 (06:39 мск), что в одном из гаражей гаражного комплекса при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа, обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами на общей площади 80 кв. м. В результате хлопка пострадали трое мужчин, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — сообщили в Главном управлении регионального МЧС.

Сразу после хлопка газа произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в течение 45 минут. Затем специалисты МЧС приступили к разбору завалов.

В общей сложности было задействовано около 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Позже в ведомстве уточнили, что полное обрушение произошло на площади 36 кв. м. Пожар возник на площади 15 кв. м.

На месте работают представители прокуратуры и администрации.

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