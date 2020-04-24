Начальник цеха оптовой базы в Шахтах воровал рыбу тоннами

Один из руководителей оптовой базы в Ростовской области регулярно присваивал себе часть, поступавшей на склад продукции.

В городе Шахты Ростовской области полицейские возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате против начальника цеха одной из местных оптовых баз.

Как выяснилось, с каждой партии поступавшей на склад рыбы мужчина присваивал себе от одной до трех тонн. При этом оплачивалось все со счета работодателя.

"Похищенную рыбную продукцию злоумышленник хранил в арендуемой холодильной камере своего знакомого и в дальнейшем продавал товар. В результате противоправной деятельности фигурант присвоил рыбной продукции на сумму свыше 17 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Похищенная рыба была изъята в объеме более 3,5 тонн. Причем у оперативников возникли подозрения, что эта продукция может быть небезопасной для потребителя. Образцы рыбы были направлены для проведения экспертизы.

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