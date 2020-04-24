В Перми вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

В пятницу, 24 апреля, в Перми вспыхнул пожар на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу предприятия.

По данным пресс-службы, возгорание произошло в 15:10 по местному времени (или в 13:10 по московскому времени) на улице Промышленной.

"На территории завода при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло незначительное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", — рассказал представитель завода.

После ЧП нефтеперерабатывающий завод продолжил работу в обычном режиме, выясняются обстоятельства случившегося.