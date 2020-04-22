Огласили приговор группе банкиров, похитивших полмиллиарда рублей

Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о растрате на 585 миллионов рублей.

В преступную группу входили двое сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, два руководителя банка "ДС-Банк" и несколько соучастников.

Следствием, а затем и судом установлено, что подсудимые, объединившись в преступную группу, вначале получили крупный кредит, а затем присвоили деньги, выводя их частями на счета фирм-однодневок.

"В суде установлено, что указанные лица с августа 2015 года по апрель 2016 года заключили между КБ "ДС-Банк" и подконтрольными организациями кредитные договоры. Посредством перечисления по ним денежных средств они похитили у банка около 585 млн рублей. При этом данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 8 с половиной лет, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле в Оренбургской области, где группа мошенников обманула страховые компании на четыре миллиона рублей.