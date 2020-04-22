В Оренбургской области задержана группа “автоподставщиков”

Участники преступной группы совершили больше двадцати преступлений и нанесли ущерб страховым компаниям более чем на четыре миллиона рублей.

В ходе следствия было установлено, что в преступную группу входили 27 жителей Бузулука и Бузулукского района Оренбургской области. На протяжении двух лет они целенаправленно занимались инсценировкой ДТП и незаконно получали выплаты по страховкам.

Членами группы совершено не менее 22 преступлений, связанных с хищениями денежных средств, 4 страховым компаниям причинен материальный ущерб на сумму почти 4 миллиона рублей.

"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Оренбургской области окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Саратове Следственный комитет выясняет, кто и зачем включил порно во время онлайн-уроков в одной из местных школ.