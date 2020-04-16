В Махачкале скончалась беременная девушка, зараженная коронавирусом

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в инфекционной больнице Махачкалы умерла молодая беременная девушка, болеющая COVID-19. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная вирусом. Жительница села Кандаураул была уже на четвертом месяце беременности.

Медики уже не раз говорили, что заражение коронавирусом может привести к осложнениям не только у беременных женщин, но и у их детей. Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко сообщал, что заражение может привести к неожиданным абортам или летальному исходу.