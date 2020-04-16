На Сахалине задержали крабовых браконьеров

Сотрудникам полиции пришлось применить оружие в ходе задержания двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей краба в Сахалинской области.

Двоих мужчин, ранее уже судимых за тяжкие преступления, задержали возле залива Терпения в Сахалинской области. Их подозревают в незаконной ловле камчатского краба.

"В ходе задержания мужчины не выполнили законные требования сотрудников транспортной полиции о предъявлении документов и попытались скрыться на автомобиле, 48-летний водитель умышленно совершил опасные маневры и задел автомобилем по касательной сотрудника полиции. Стражами правопорядка для остановки транспортного средства было применено табельное оружие", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В кузове автомобиля задержанных оперативники обнаружили 92 краба, резиновую лодку и сети. Ущерб государству составил свыше 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Наказание по этой статье может составить до 5 лет лишения свободы.

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