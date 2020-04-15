Москвич утаил налогов на сто с лишним миллионов рублей

В Москве генерального директора коммерческой организации обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

"По версии следствия, генеральный директор организации, используя реквизиты фиктивных компаний, отразил в налоговых декларациях ложные сведения о произведенных расходах, суммах налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, суммах налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации", — сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы.

От налогов таким образом мужчина уклонялся на протяжении трех лет: с 2013 по 2015 годы. За это время накопилась очень весомая сумма в размере 106 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, Мещанской межрайонной подан иск о взыскании с обвиняемого неуплаченных в бюджет Российской Федерации денежных средств.

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