В Бурятии чиновник нанес ущерб государству на 13 миллионов рублей

Председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района Бурятии обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, между районной администрацией и строительной компанией был заключен контракт на выполнение работ по модернизации очистных сооружений, строительству канализационного коллектора и канализационно-насосной станции.

Подрядчик условия договора нарушил, но обвиняемая, стремясь создать видимость эффективного использования бюджетных средств, 29 октября 2015 года подписала документы о приемке. На их основании подрядчику незаконно выплатили более 3,4 млн рублей.

"В следующем году с аналогичными нарушениями она подписала и заверила гербовой печатью документы о приемке работ, которые велись другим подрядчиком в рамках контракта по строительству полигона для твердых бытовых отходов в селе Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия, чем санкционировала незаконное перечисление на счета компании почти 9,5 млн рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Женщине предъявлен гражданский иск о взыскании денежных средств на общую сумму почти 13 млн рублей, дело передано в суд, добавили в ведомстве.

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