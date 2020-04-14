В Архангельске против троих человек возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники местной транспортной прокуратуры установили, что злоумышленники подделали документы и похитили 36 тонн топлива.
Следствие выяснило, что бюджетное учреждение "Институт океанологии РАН имени Ширшова" заключило государственный контракт с коммерческой организацией на поставку топлива для научно-исследовательского судна.
"По версии следствия, капитан и старший механик при заправке научно-исследовательского судна в морском порту "Архангельск" похитили 36 тонн топлива стоимостью более 2 млн рублей, по договоренности с собственником теплохода, из которого происходила подача топлива," — сообщили в Архангельской транспортной прокуратуре.
В документы об исполнении государственного контракта подозреваемые внесли недостоверные сведения.
Нанесенный государственному научному учреждению ущерб был возмещен в ходе следственных мероприятий, отметили в ведомстве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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