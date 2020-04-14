У руководителя проекта “Омбудсмен полиции” проводят обыски

Сотрудники следственного комитета проводят обыски у руководителя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, а также у его родственников.

По информации ТАСС, Воронцова подозревают в распространении фейков про коронавирус.

Как сообщили в Следственном комитете, ранее в социальной сети от имени пользователя "Владимир Воронцов" появилась недостоверная информация о том, что в одном из военных учебных заведений 70% курсантов и офицеров больны коронавирусом. Но данный факт в учебном заведении якобы игнорируют и всех заставляют делать утреннюю зарядку.

На основании этого сообщения было возбуждено уголовное дело по статье УК о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Воронцов является администратором групп "Омбудсмен полиции" в социальных сетях. Эти паблики посвящены защите прав сотрудников полиции и работников силовых структур.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании в Хабаровском крае преступной группы, которая разъезжала по деревням и селам региона на грузовике и совершала разбойные нападения и грабежи.