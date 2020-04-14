В Хабаровском крае задержали бандитов, грабивших жителей окрестных сел

Бандиты передвигались по деревням и селам края на грузовике, и отнимали у местных жителей все, что могли: от металлолома до домашнего скота.

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали шестерых мужчин в возрасте от 25 до 57 лет. В грузовике, на котором передвигались задержанные, был обнаружен домашний скот, строительные инструменты и материалы, похищенные накануне в ходе разбойного нападения.

В настоящее время уже установлена причастность фигурантов к пяти нападениям на территории края

Кражи, грабежи и разбои злоумышленники совершали в разных селах региона начиная с декабря прошлого года. Забирали все что могли: строительные материалы, металлолом, домашний скот, а также сельскохозяйственную и большегрузную технику.

То, что не получалось продать сразу, складывали на хранение на территории частного дома одного из участников группы в селе Ракитном. Автомашины и технику разбирали и продавали по запчастям.

Возбуждено уголовное дело по статьям о грабеже, краже и разбое. Четверо задержанных в данный момент находятся под арестом, двоих отпустили под подписку о невыезде, сообщили в региональном ГУ МВД.

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