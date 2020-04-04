О выделении средств пострадавшим при взрыве дома в Орехово-Зуеве заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Все выплаты, которые предполагаются в Подмосковье, будут сделаны", — цитирует его ТАСС.
Взрыв газа в подмосковной многоэтажке произошел сегодня. Известно про одного погибшего и шестеро пострадавших. По факту произошедшего проходит проверка.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.