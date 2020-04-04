В социальной сети "ВКонтакте" опубликована видеозапись, на которой изображены последствия взрыва бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме в подмосковном Орехово-Зуево.
Кадры, сделанные очевидцами, показывают, что жилой дом получил серьёзные повреждения. Несколько квартир полностью разрушены, частичное обрушение произошло с первого по пятый этаж.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.