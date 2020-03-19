В Италии оштрафовали украинку за незаконную торговлю масками

В Милане сотрудники полиции задержали 53-летнюю гражданку Украины, которая занималась незаконной торговлей медицинскими масками.

Сообщается, что женщину задержала полиция после телефонного звонка местного жителя, который заметил, что она продает маски рядом с супермаркетом.

Женщина пыталась скрыться от полиции, спрятав маски под курткой. Но полицейские ее задержали. Женщине назначен штраф за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах.

"Кроме того, ее обвинили в том, что она нарушила декрет правительства Италии, согласно которому нужно находиться дома для предотвращения распространения коронавируса", — сообщают итальянские СМИ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Италия в ситуации с коронавирусом "побила суточный рекорд" Уханя.