Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Италии оштрафовали украинку за незаконную торговлю масками

Происшествия

В Милане сотрудники полиции задержали 53-летнюю гражданку Украины, которая занималась незаконной торговлей медицинскими масками.

Сообщается, что женщину задержала полиция после телефонного звонка местного жителя, который заметил, что она продает маски рядом с супермаркетом.

Женщина пыталась скрыться от полиции, спрятав маски под курткой. Но полицейские ее задержали. Женщине назначен штраф за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах.

"Кроме того, ее обвинили в том, что она нарушила декрет правительства Италии, согласно которому нужно находиться дома для предотвращения распространения коронавируса", — сообщают итальянские СМИ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  Италия в ситуации с коронавирусом "побила суточный рекорд" Уханя.

маски милан украинка коронавирус
Последние материалы
Кудрин: все последствия коронавируса сейчас сложно оценить
Сбербанк тестирует новую технологию приема оплаты
Дзюба обратился к болельщикам по ситуации с коронавирусом
Иностранцам запретят работать экскурсоводами в России
Владелец "Спартака" предложил отменить финансовый fair play
"Роскосмос" показал уникальную сверхтяжёлую лунную ракету
Никита Кричевский рассказал, как стабилизировать курс рубля
В голосование за Конституцию попал коронавирус
Шагайте по-скандинавски
Экс-футболист "Локо" Алиев назвал коронавирус фейком
Популярное
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась

Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.

Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Новости медицины
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Хоккей. Последние новости
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Василий Амирджанов Призывы не паниковать обернулись коронашопингом Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Продукты в российские магазины поставляют круглосуточно
Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры
Призывы не паниковать обернулись коронашопингом
Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Никита Кричевский рассказал, как стабилизировать курс рубля
Почему Путин издевается над россиянами?
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции
Почему Путин издевается над россиянами?
Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ
Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ
Почему Путин издевается над россиянами?
В США показали "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и С-400
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ