В Милане сотрудники полиции задержали 53-летнюю гражданку Украины, которая занималась незаконной торговлей медицинскими масками.
Сообщается, что женщину задержала полиция после телефонного звонка местного жителя, который заметил, что она продает маски рядом с супермаркетом.
Женщина пыталась скрыться от полиции, спрятав маски под курткой. Но полицейские ее задержали. Женщине назначен штраф за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах.
"Кроме того, ее обвинили в том, что она нарушила декрет правительства Италии, согласно которому нужно находиться дома для предотвращения распространения коронавируса", — сообщают итальянские СМИ.
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