Италия в ситуации с коронавирусом "побила суточный рекорд" Уханя

Италия, охваченная коронавирусом, 18 марта установила печальный рекорд, превзойдя по количеству летальных исходов за одни сутки даже китайский Хубэй.

"В среду от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019, в стране умерли 475 человек. Таким образом, всего коронавирус убил в Италии 2 978 заболевших", — сообщил Анджело Боррелли, глава Департамента гражданской защиты.

По данным эпидемиологической службы Италии,

в стране

инфицированы 35713 человек,

вылечено — 4025 пациентов,

умерли — 2978.

"Темп заражения коронавирусом в Италии сохраняется, а смертность растет", — констатирует Боррелли.

По его словам, больше всего заражений и летальных исходов в северных областях:

в Ломбардии, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка коронавируса,

в Эмилии-Романье;

в Венето.

Напомним, что с 10 марта Италия официально закрыта на карантин. Что это значит - читайте в материале на сайте.