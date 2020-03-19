Италия, охваченная коронавирусом, 18 марта установила печальный рекорд, превзойдя по количеству летальных исходов за одни сутки даже китайский Хубэй.
"В среду от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019, в стране умерли 475 человек. Таким образом, всего коронавирус убил в Италии 2 978 заболевших", — сообщил Анджело Боррелли, глава Департамента гражданской защиты.
"Темп заражения коронавирусом в Италии сохраняется, а смертность растет", — констатирует Боррелли.
По его словам, больше всего заражений и летальных исходов в северных областях:
Напомним, что с 10 марта Италия официально закрыта на карантин. Что это значит - читайте в материале на сайте.
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