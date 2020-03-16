Японцу, убившему 19 инвалидов, вынесли смертный приговор

В Японии, в городе Иокогама суд утвердил смертный приговор в отношении гражданина страны Сатоси Уэмацу. В 2016 году он напал на людей, которые находились который в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями. От действий злоумышленника пострадали 150 человек. Он убил 19 человек и 20 человек ранил.

Убийца не считал инвалидов за людей

Сообщается, что преступник был сотрудником центра в течение трех лет. Он ушел с работы за несколько месяцев до совершения нападения.

Сам Уэмацу заявил, что не считает пациентов центра за людей и хочет избавить их от мучений. Также известно, что он употреблял наркотики.

Смертная казнь в Японии осуществляет через повешение. Осужденному сообщают о казни утром в тот же день.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, за что приговаривают к смертной казни в разных странах.