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Источник Правда.Ру

Собянин опроверг сокрытие количества зараженных коронавирусом в столице

Происшествия

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что слухи о большом количества заболевших коронавирусом в в столице не соответствует действительности.

"Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо, политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях", - приводит цитату градоначальника "Интерфакс".

Напомним, на данный момент в Москве и области зарегистрировано 59 случаев заболевания.

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