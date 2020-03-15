Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что слухи о большом количества заболевших коронавирусом в в столице не соответствует действительности.

"Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо, политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях", - приводит цитату градоначальника "Интерфакс".