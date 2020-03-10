В Санкт-Петербурге в примерочной ТЦ педофил изнасиловал школьницу

В Санкт-Петербурге, в примерочной одного из магазинов ТЦ, педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу. Это произошло днем 9 марта. В полицию обратился отец ребенка.

На место происшествия в тот же день выехали оперативники. Они изъяли видеозаписи, на которых мог быть зафиксирован преступник.

Уже установлены приметы напавшего на ребенка педофила.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 13-летняя школьница из Петербурга стала жертвой педофила.