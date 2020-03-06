13-летняя школьница из Петербурга стала жертвой педофила

Мужчина обманным путем получил интимные фотографии школьницы и стал ее шантажировать. Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка из Санкт-Петербурга.

Педофил искал своих жертв в интернете

5 марта в полицию обратилась 38-летняя жительница Купчино. По ее словам, ее несовершеннолетняя дочь искала подработку в соцсети "ВКонтакте" в сообществе по поиску вакансий.

Она отправила заявку на одну из вакансий. Позже она получила ответ от некоего Евгения, который предложил ей работу в модельном агентстве. Он попросил девочку выслать ему несколько фотографий в стиле ню. Та согласилась и выслала фото.

Потом он стал угрожать ей, что распространит ее снимки в интернете и требовал выслать больше фото.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педофилы попадут в "зону отчуждения".