Трагедия на Масленицу: в Подмосковье погибли мужчина и ребенок

Проводы зимы закончились, едва успев начаться, в Богородском городском округе Подмосковья, где был организован фестиваль "Внедорожная Масленица". Кадры с места происшествия публикует 5 канал.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУВД, "фишкой" мероприятия было катание на внедорожниках.

"1 марта в деревне Марьино проводилась "Внедорожная Масленица". Во время буксировки одного из автомобилей порвался лебедочный трос и ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Как произошла трагедия

По предварительной версии следствия, 39-летний Михаил Горохов, пришедший на праздник с 3-летней дочкой, находился возле лесного массива, где была оборудована зона барбекю, и помогал "вытащить" забуксовавший джип.

От удара оборвавшимся тросом девочка погибла мгновенно. Ее отца пытались спасти, но он умер еще до приезда медиков.

Как пишут в соцсетях очевидцы трагедии, на мероприятии не дежурили никакие экстренные службы. Первая "Скорая" появилась через 15 минут после вызова.

На месте трагедии работают следователи.