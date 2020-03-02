Проводы зимы закончились, едва успев начаться, в Богородском городском округе Подмосковья, где был организован фестиваль "Внедорожная Масленица". Кадры с места происшествия публикует 5 канал.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУВД, "фишкой" мероприятия было катание на внедорожниках.
"1 марта в деревне Марьино проводилась "Внедорожная Масленица". Во время буксировки одного из автомобилей порвался лебедочный трос и ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, 39-летний Михаил Горохов, пришедший на праздник с 3-летней дочкой, находился возле лесного массива, где была оборудована зона барбекю, и помогал "вытащить" забуксовавший джип.
От удара оборвавшимся тросом девочка погибла мгновенно. Ее отца пытались спасти, но он умер еще до приезда медиков.
Как пишут в соцсетях очевидцы трагедии, на мероприятии не дежурили никакие экстренные службы. Первая "Скорая" появилась через 15 минут после вызова.
На месте трагедии работают следователи.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".