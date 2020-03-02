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Источник Правда.Ру

Трагедия на Масленицу: в Подмосковье погибли мужчина и ребенок

Происшествия

Проводы зимы закончились, едва успев начаться, в Богородском городском округе Подмосковья, где был организован фестиваль "Внедорожная Масленица". Кадры с места происшествия публикует 5 канал.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУВД, "фишкой" мероприятия было катание на внедорожниках.

"1 марта в деревне Марьино проводилась "Внедорожная Масленица". Во время буксировки одного из автомобилей порвался лебедочный трос и ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Как произошла трагедия

По предварительной версии следствия, 39-летний Михаил Горохов, пришедший на праздник с 3-летней дочкой, находился возле лесного массива, где была оборудована зона барбекю, и помогал "вытащить" забуксовавший джип.

От удара оборвавшимся тросом девочка погибла мгновенно. Ее отца пытались спасти, но он умер еще до приезда медиков.

Как пишут в соцсетях очевидцы трагедии, на мероприятии не дежурили никакие экстренные службы. Первая "Скорая" появилась через 15 минут после вызова.

На месте трагедии работают следователи.

Темы трагедия масленица подмосковье электроугли погиб ребенок внедорожная масленица
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