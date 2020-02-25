В Чечне двух женщин задержали за колдовство

В Чечне рассказали о задержании двух женщин за занятие колдовством, сообщает ЧГТРК "Грозный".

Таус Шапианова — одна из задержанных — с помощью мужа делала амулеты, посредством которых привораживала людей, предсказывала судьбу и привлекала удачу. Клиентов искала ее сообщница Зулай Абубакарова.

На "чистую воду" колдуний вывел главврач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он указал на то, что женщины своими действиям губят не только собственные жизни, но и души тех, кто к ним обращается.

"В любой трудной ситуации всякий верующий должен понимать, что обращение ко всяким знахарям или магам лишь усугубит их положение, а облегчение мусульманин может получить только от всевышнего и лишь с его дозволения, поэтому единственный вывод в такой ситуации — просить Аллаха о милости и прощении", — сообщает ЧГТРК "Грозный".

Эльжуркаев, в свою очередь, обратился к детям женщин и призвал их тщательно следить за происходящим в семьях.

Задержанные женщины признали, что совершили "большой грех", вводя людей в заблуждение.