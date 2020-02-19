Следователи установили, что 30 декабря 2018 оперуполномоченный в составе группы коллег проводил экстренный обыск дома у потенциального подозреваемого в краже транспортного средства. Во время оперативных мероприятий полицейский избил мужчину.

"В ходе расследования уголовного дела следователем проведен большой объем работы. Сложность в расследовании в первую очередь обусловлена тем, что обвиняемый изначально не признавал вину и на стадии предварительного следствия не менял позицию, а выдвигал свою версию произошедшего. Допрошено порядка 30 человек, проведено пять экспертиз, среди которых судебно-медицинские и генетическая, три очные ставки, следственный эксперимент и проверка показаний на месте. Собранные доказательства, в том числе заключение эксперта, исключили тот способ получения потерпевшим травм, на который указывал обвиняемый во время допросов и иных следственных действий", — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.