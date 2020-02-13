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Россиянку, ударившую ножом насильника, передумали наказывать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Жительницу подмосковных Химок Дарью Агений, которая, как установило следствие, ранила насильника ножом, передумали наказывать.

Уголовное дело в отношении Дарьи Агений, которая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью насильнику, закрыто. Об этом сообщил адвокат подозреваемой.

"Причиной стало отсутствие состава преступления", — указал правозащитник.

Кроме того, девушку освободили от обязательств по подписке о невыезде. Угроза наказания, предусматривавшего до 10 лет лишения свободы, также снята.

Напомним, дело против Дарьи Агений возбудили в декабре 2018 года после заявления мужчины, который утверждал, что девушка без причины напала на него с коле-режущим предметом.

"Читал ей стихи под луной, а она набросилась ножом", — заявил житель Подмосковья.

После рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу, что состава преступления в действиях девушки нет.

Темы суд химки подмосковье
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