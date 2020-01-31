При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" один рабочий не успел покинуть объект. Спасатели считают, что он мог погибнуть.
"Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие", — говорится в сообщении, распространенном управлением МЧС по Санкт-Петербургу.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.