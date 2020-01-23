В городе Саратове прохожие обнаружили на улице 10-летнего мальчика. Ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Очевидцы события вызвали оперативные службы. Известно, что мальчика доставили в медучреждение в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются.
Напомним, 13 июля 2019 года в селе Буйском Уржумского района Кировской области случилась смертельная авария. Полицейский сбил 6-летнего мальчика, который выехал на дорогу на велосипеде. Впоследствии экспертиза нашла в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".