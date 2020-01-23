Пьяного 10-летнего мальчика обнаружили на улице в Саратове

В городе Саратове прохожие обнаружили на улице 10-летнего мальчика. Ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы события вызвали оперативные службы. Известно, что мальчика доставили в медучреждение в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются.

Этот случай - не первый

Напомним, 13 июля 2019 года в селе Буйском Уржумского района Кировской области случилась смертельная авария. Полицейский сбил 6-летнего мальчика, который выехал на дорогу на велосипеде. Впоследствии экспертиза нашла в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По факту ДТП возбудили уголовное дело.