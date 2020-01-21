Пассажира московского метро арестовали за отказ от досмотра сумки

На станции "Волокаламская" мужчина отказался от досмотра в метро. Он заявил, что не хочет, чтобы его сумку просвечивали на интроскопе.

Почему пассажир отказался от досмотра сумки?

Свою позицию он объяснил тем, что действие рентгена плохо отразится на лежащих в ней продуктах питания.

Затем он пытался пробежать через турникет, несмотря на запрет со стороны сотрудников метрополитена. 33-летнего москвича задержали, он арестован на двое суток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве 23-летний пассажир метро прыгнул на рельсы ради фото.