Инцидент произошел на платформе станции "Боровицкая".
Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, и поезд удалось остановить. Дежурные сотрудники полиции помогли ему подняться на платформу.
В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении.
Как сообщает издание "Подъем", парень спрыгнул на рельсы, чтобы сфотографироваться.
Ранее "Правда.РУ" писала о том, что в метрополитене Неаполя столкнулись три поезда.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.