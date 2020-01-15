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Источник Правда.Ру

В Москве 23-летний пассажир метро прыгнул на рельсы ради фото

Происшествия

Инцидент произошел на платформе станции "Боровицкая".

Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, и поезд удалось остановить. Дежурные сотрудники полиции помогли ему подняться на платформу.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении.

Он арестован на 5 суток

Как сообщает издание "Подъем", парень спрыгнул на рельсы, чтобы сфотографироваться.

Ранее "Правда.РУ" писала о том, что в метрополитене Неаполя столкнулись три поезда.

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