В Москве 23-летний пассажир метро прыгнул на рельсы ради фото

Инцидент произошел на платформе станции "Боровицкая".

Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, и поезд удалось остановить. Дежурные сотрудники полиции помогли ему подняться на платформу.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении.

Он арестован на 5 суток

Как сообщает издание "Подъем", парень спрыгнул на рельсы, чтобы сфотографироваться.

Ранее "Правда.РУ" писала о том, что в метрополитене Неаполя столкнулись три поезда.