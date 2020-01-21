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Источник Правда.Ру

В Чечне избивали девушку, пытаясь изгнать из нее джинна

Происшествия

Жительница Чечни Аминат Лорсанова заявила, что подвергалась избиениям из-за своей сексуальной ориентации, а также из-за того, что она отказалась от ислама.

С помощью насилия из девушки пытались изгнать джинна

Она обратилась за помощью в СК РФ.

По словам пострадавшей, родители дважды помещали ее психиатрическую клинику, где над ней издевались.

"Знакомый отца несколько раз избивал палкой, читая попутно Коран, чтобы изгнать джинна", - сообщила она.

В апреле 2019 года Аминат Лорсанова уехала из Чечни.

Весной 2017 года стала поступать информация о преследованиях геев в Чечне.

Но глава республики Рамзан Кадыров опроверг данную информацию, сообщив, что в Чечне нет лиц нетрадиционной ориентации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что психологи и полиция проверят рисунки детей на гей-пропаганду.

 

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