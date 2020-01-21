Жительница Чечни Аминат Лорсанова заявила, что подвергалась избиениям из-за своей сексуальной ориентации, а также из-за того, что она отказалась от ислама.
Она обратилась за помощью в СК РФ.
По словам пострадавшей, родители дважды помещали ее психиатрическую клинику, где над ней издевались.
"Знакомый отца несколько раз избивал палкой, читая попутно Коран, чтобы изгнать джинна", - сообщила она.
В апреле 2019 года Аминат Лорсанова уехала из Чечни.
Весной 2017 года стала поступать информация о преследованиях геев в Чечне.
Но глава республики Рамзан Кадыров опроверг данную информацию, сообщив, что в Чечне нет лиц нетрадиционной ориентации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что психологи и полиция проверят рисунки детей на гей-пропаганду.
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