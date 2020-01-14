В Петербурге врач "скорой помощи" ударил 76-летнего пенсионера

В Петербурге 76-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что в машине "скорой помощи" во время госпитализации его ударил врач, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, между врачом и пациентом произошел конфликт из-за отказать ехать в определенную больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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