В Уссурийске женщина потребовала оформить отказ в письменном виде, а потом стала снимать на убегающего стоматолога. На кадрах видно, как врач хватает пациентку за руку, чтобы вырвать у нее телефон.
В этот момент мать держала на руках плачущего ребенка.
Министерство здравоохранения Приморья заинтересовалось данной ситуацией. Сообщается, что у женщины сотрясение головного мозга, а также переломы двух пальцев на правой руке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Якутии врач избил женщину, пришедшую снимать нанесенные им побои.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.