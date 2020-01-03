Стоматолог отказал в помощи трехлетнему ребенку и избил его мать

В Уссурийске женщина потребовала оформить отказ в письменном виде, а потом стала снимать на убегающего стоматолога. На кадрах видно, как врач хватает пациентку за руку, чтобы вырвать у нее телефон.

В этот момент мать держала на руках плачущего ребенка.

Министерство здравоохранения Приморья заинтересовалось данной ситуацией. Сообщается, что у женщины сотрясение головного мозга, а также переломы двух пальцев на правой руке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Якутии врач избил женщину, пришедшую снимать нанесенные им побои.