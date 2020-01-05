После похорон любимого народом генерала в Багдаде прогремели взрывы

Серия взрывов потрясла Багдад спустя несколько часов после огромной похоронной процессии в память об иранском генерале, убитом американским авиаударом по городу в пятницу.

Снаряд попал в "зеленую зону" рядом с посольством США, а еще несколько были выпущены к северу от иракской столицы по авиабазе Балад, где размещены американские войска.

В результате этих нападений никто не пострадал, сообщили источники в иракской Службе безопасности.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за атаки.

Иранские лидеры поклялись отомстить за убийство генерала Касема Солеймани, которого США считали террористом.

Субботняя похоронная процессия через Багдад и священные для шиитов мусульманские города Ирака предшествует возвращению останков Солеймани в Иран.

Иракцы также оплакивали смерть Абу Махди аль-Мухандиса, иракца, который командовал поддерживаемой Ираном группировкой "Катаиб Хезболла" и был убит вместе с Солеймани.