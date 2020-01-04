Лавров обсудил ситуацию в Ираке с главой МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Мевлютом Чавушоглу, руководителем внешнеполитического ведомства Турции. Во время переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке.

"Наш господин министр провел телефонные переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке. Также они рассмотрели последние события в регионе", - сказал собеседник "РИА Новости".

Гибель генерала Сулеймани

3 января американские военные совершили налет на Багдад, выпустив ракеты по аэродрому. Один из снарядов попал в автомобиль иранского генерала Касема Сулеймани.

Гибель главы сил спецназначения "Кудс" моментально вызвала обострение на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали отомстить за Сулеймани, а в США поползли слухи о скором начале Третьей мировой войны. Американцы своими запросами обрушили сайт призывной службы