В детском саду Татарстана воспитатель швырнула ребенка под стол

В детском саду Арска в Татарстане воспитательница накричала на ребенка и швырнула его под стол. Дети танцевали, когда женщина выставила одного из детей из круга малышей.

В соцсетях появилась видеозапись происшествия. На кадрах видно, что до того, как швырнуть мальчика, "педагог" надавала ему подзатыльников и посадила на стул.

Воспитательницу уволили, с музыкальным работником досрочно расторгли договор. Прокуратура проводит проверку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что воспитательница воспитывала малышей побоями.