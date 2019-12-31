В Москве со склада похитили более 17 тонн мандаринов

Пресс-служба столичного управления МВД сообщила о краже 17,7 тонн мандаринов с одного из московских складов. Владельцу фруктов был нанесен ущерб в размере 250 тысяч рублей. Инцидент произошел еще 24 декабря.

В Новороссийске в грузовик загрузили мандарины, которые должны были быть перевезены в Пермь. Когда водитель находился в пути ему позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы, в которой работает водитель. Он сообщил ему, что груз необходимо выгрузить на склад в Москве. Водитель послушал его, выгрузил товар на склад в Москве, отдал все документы и уехал.

Однако позже обман вскрылся и теперь сотрудники полиции ищут украденные мандарины и злоумышленников.