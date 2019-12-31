Экс-прокурора обвиняют в заказе убийства следователя во Владикавказе

Экс-прокурора заподозрили в организации убийства бывшего свояка во Владикавказе. Её уже взяли под стражу, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, Ольга Швецова, занимавшая в тот момент должность прокурора Затеречного района Владикавказа, в 2012 году встретилась с криминальным лидером Асланом Гагиевым и "заказала" бывшего мужа своей сестры, который работал в российской столице следователем. Женщина была зла на свояка, так как супруги расстались не по-доброму.

Месяц спустя следователь Александр Леонов был убит приспешниками Гагиева.

Сейчас Швецовой предъявлено обвинение, передаёт "Правда.Ру".

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