Из краевой психиатрической лечебницы города Читы повторно сбежали два осужденных пациента, помещенных туда на принудительное лечение.
О побеге преступников сообщила пресс-служба Забайкальской прокуратуры.
Как говорится в сообщении, обстоятельством, поспособствовавшим инциденту с побегом, стало то, что руководство больницы "экономило" на охране. И вместо профессиональных секьюрити и специальных технических средств "охрана осуществлялась собственными силами".
Отмечается также, что эти же самые пациенты уже однажды — 6 ноября — сбегали из-под надзора психиатров.
Один из них, 27-летний Фёдор Ланин, по данным правоохранителей, осужден за убийство и признан судом особо опасным.
Второй, 23-летний Иван Мирсанов, попал на скамью подсудимых за совершение кражи.
В настоящее время сбежавших психов-преступников ищут полицейские. Главврачу больницы прокуратурой вынесено представление с требованием "обеспечить учреждению надлежащую охрану".
А чтобы дело пошло быстрее и необходимые средства "нашлись", прокуроры обратились с иском в суд.
Отдельное расследование прокуратурой начато в отношении регионального Минздрава.
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