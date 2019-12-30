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Два осужденных преступника сбежали из психбольницы в Чите

Происшествия

Из краевой психиатрической лечебницы города Читы повторно сбежали два осужденных пациента, помещенных туда на принудительное лечение.

О побеге преступников сообщила пресс-служба Забайкальской прокуратуры.

Как говорится в сообщении, обстоятельством, поспособствовавшим инциденту с побегом, стало то, что руководство больницы "экономило" на охране. И вместо профессиональных секьюрити и специальных технических средств "охрана осуществлялась собственными силами".

Отмечается также, что эти же самые пациенты уже однажды — 6 ноября — сбегали из-под надзора психиатров.

Один из них, 27-летний Фёдор Ланин, по данным правоохранителей, осужден за убийство и признан судом особо опасным.

Второй, 23-летний Иван Мирсанов, попал на скамью подсудимых за совершение кражи.

В настоящее время сбежавших психов-преступников ищут полицейские. Главврачу больницы прокуратурой вынесено представление с требованием "обеспечить учреждению надлежащую охрану".

А чтобы дело пошло быстрее и необходимые средства "нашлись", прокуроры обратились с иском в суд.

Отдельное расследование прокуратурой начато в отношении регионального Минздрава.

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