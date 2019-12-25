Полиция обнаружила в центре Рязани подпольный бордель

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, хозяйки стриптиз-клуба, расположенного в центре города.

На прошлой неделе в клуб пришли сотрудники полиции. В ходе обыска они изъяли деньги и оружие. Выяснилось, что в заведении действовало крейзи-меню: посетитель мог заплатить и забрать с собой понравившуюся стриптизёршу.

Владелица заведения призналась, что она забирала у стриптизерш часть выручки, 5 тысяч рублей с каждого клиента, остальные деньги оставались у них.

За ночь сотрудницы заведения получали от 15 до 25 тысяч рублей. Сами они не имели права брать деньги от клиентов, оплата проходила через онлайн-банк.

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